تكريم أطباء الريف بعيد الطبيب العربي

البعث ميديا – بسام عمار

بعد انقطاع دام عشرة أعوام بسبب الحرب الارهابية التي تشن على الوطن، أعاد فرع ريف دمشق لنقابة الأطباء البشريين، الاحتفال بعيد الطبيب العربي من خلال الاحتفال الذي أقامه بهذه المناسبة، والتي تم فيها تكريم عدد من أطباء المحافظة الذين كانت لهم أياد بيضاء، في العمل الطبي والانساني.

أمين فرع ريف دمشق للحزب الرفيق رضوان مصطفى، قدم التهنئة لأطباء الفرع في عيدهم والشكر على جهودهم الكبيرة، التي يبذلونها لتحقيق الاستقرار للقطاع الطبي في المحافظة، والذي بقي صامدا يقوم بالدور المطلوب منه، رغم الارهاب الذي نال بناه التحتية والحصار عليه، منوها الى أن ما يميز هذا القطاع مجانيته والدعم الكبير المقدم اليه، من قبل القيادة السياسية وعلى رأسها السيد الرئيس بشار الأسد، مشيرا الى حالة التعافي والتطور الصحي على أرض المحافظة .

وأضاف لقد كان العاملون في القطاع الصحي رديفا حقيقيا لرجال الجيش، فقدموا دمائهم وأرواحهم فداء للوطن وكانوا انموذجا بالتضحية والفداء، لافتا الى أن الفرع يتابع الواقع الصحي في المحافظة ويعمل على تطويره بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل متمنيا للكادر الطبي المزيد من النجاح والتفوق.

أمين سر نقابة أطباء سورية الدكتور نضال بيازيد، أكد أن النقابة تعتز وتفتخر بأعضائها وبوطنيتهم العالية، واحساسهم بالمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهم والتي جسدوها عملا وطنيا خلاقا، فكانوا دائما أهلا للثقة ومتواجدين حيثما يجب أن يكونوا منوها الى الجهود الكبيرة التي يقومون بها، لخدمة القطاع الطبي ومواجهتهم للمخاطر، ليشعر المواطنين بالراحة مشيرا الى أن النقابة تؤكد دائما على ضرورة تكريم المبدعين تقديرا لجهودهم وتحفيز الابداع والتفوق.

رئيس فرع النقابة الدكتور خالد موسى ،ذكر أنه في الوقت الذي يتم فيه تكريم قامات طبية وطنية، على أرض المحافظة التي انتصرت على الإرهاب، كغيرها من المحافظات السورية، بفضل وحدة أبنائها وشجاعة جيشها، وحكمة قائدها السيد الرئيس بشار الأسد، هناك زملاء يؤدون واجبهم الوطني الآن في مختلف مواقع العمل الطبي، ويحققون انجازات طبية مهمة ويخففون الآلام عن المرضى ويساهمون بتعزيز الامن الصحي، منوها الى أن العيد هو عيد الشرف والاخلاص والوفاء وقدسية المهنة، وأن مجلس الفرع كان دائما الى جانب الزملاء بكل الأمور المتعلقة بعملكم، وتفاصيل المهنة وشؤون حياتكم اليومية.

وأضاف اننا فخورين بكم وبوطنيتكم واخلاصكم لعملكم، وحفاظكم على قسمكم واليوم تتابعون مسيرة البناء الوطني لقطاعكم الصحي، الذي نعتز ونفتخر به وبدوره الوطني وقدرته على تحقيق الاستجابة الطبية، ومرد ذلك لصمودكم وعطائكم واخلاصكم، فكنتم مشاريع شهادة في عياداتكم ومشافيكم ومراكزكم الطبية وفي ذهابكم الى عملكم، مقدما لهم الشكر والتقدير على ما قاموا ويقومون به من أعمال .

وأكد رئيس الفرع أن التكريم هو عربون محبة وشكر وتقدير، وبطاقة وفاء وعهد على متابعة العمل والتضحية، لافتا الى أن الأطباء والعاملين في الحقل الطبي هم الجيش الأبيض، بلباسهم وقلوبه، داعيا الى ضرورة مضاعفة العمل والجهد وأن يكون شعارهم ” الأمل بالعمل ” وقائد الوطن، والعمل لمواجهة الأمراض والأوبئة الجديدة، من خلال البحث العلمي وتعزيز الدور الاجتماعي للتخفيف من آثار الحرب الظالمة على مواطنينا.