حالة الطقس لليومين القادمين

تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل.

المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفيا عاديا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطر على المرتفعات الساحلية وصيفيا حارا نسبيا وسديميا مغبرا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج أحيانا.

في حين ترتفع درجات الحرارة غدا لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية ويكون الجو صيفيا حارا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وصيفيا حارا نسبيا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.