لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي.. تأهيل 13 مدرسة في النبك

نفذت مديرية تربية ريف دمشق، بالتعاون مع المجتمع المحلي، حركة ترميم وتأهيل نشطة شملت 13 مدرسة تضررت بفعل الإرهاب في منطقة النبك، لتكون جاهزة مع بداية العام الدراسي الجديد لاستقبال أكثر من 6 آلاف تلميذ وطالب.

مشرفة المجمع التربوي في النبك، نوف عرب، أوضحت بأن أعمال الترميم في مراحلها النهائية، وشملت 13 مدرسة من أصل 25 في المنطقة، وبدأت منذ نحو شهر ونصف الشهر، وتتضمن ترميم الأضرار الإنشائية في الجدران وسد الثغرات المحدثة بالبناء وتركيب الأبواب والنوافذ والطلاء وتأهيل السور والجدران الخارجية للمدارس وتأهيل دورات المياه لتكون جاهزة مع بداية العام الدراسي.

وبينت أن الطاقة الاستيعابية للمدارس الـ 13، الموزعة بين حلقة أولى وثانية وثانوي، تتراوح بين 500 و600 طالب لكل مدرسة.

وانطلقت أعمال ترميم المدارس، ضمن مبادرة للمجتمع المحلي بعنوان “معاً النبك أحلى”، على أن تشمل السنة المقبلة، خلال العطلة الصيفية، باقي مدارس المنطقة، وفق المهندسة ندى بركات، المشرفة على منطقة النبك في دائرة الأبنية المدرسية بمديرية تربية ريف دمشق.