للمشاركة بدورة ألعاب جريح الوطن.. وصول جرحى من روسيا والعراق

وصل عدد من الجرحى، قادمين من روسيا والعراق، للمشاركة في دورة ألعاب جريح الوطن الأولى في محافظة اللاذقية، إلى جانب جرحى العمليات الحربية في سورية.

ويضم الوفد الروسي عدداً من الجرحى ومرافقيهم للمشاركة في منافسات رياضات رفع الأثقال وكرة الطاولة.

هذا وتشهد المدينة الرياضية باللاذقية، يوم الجمعة، افتتاح الدورة بمشاركة أكثر من 100 جريح، وتضم منافسات متنوعة في رياضات ألعاب القوى والقوة البدنية، إضافة لتنس الريشة والسباحة وكرة الطاولة وكرة السلة، وتمتد من الـ 20 وحتى الـ 25 من آب الجاري.