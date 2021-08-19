هاييك ينتقد التدخلات الأمريكية في شؤون الدول الأخرى

انتقد المحلل السياسي التشيكي بيتر هاييك التدخلات الأمريكية في شؤون الدول الأخرى مثل سورية وليبيا والعراق وأفغانستان كانت تحت ذرائع كاذبة وانتهت بالفشل.

واعتبر هاييك في حديث لموقع وكالة سبوتنيك بنسخته التشيكية أن حلف شمال الأطلسي ناتو والاتحاد الأوروبي تلقيا صفعه قوية في أفغانستان متوقعاً أن يؤثر ذلك ليس فقط على الولايات المتحدة وإنما أيضاً على دول الحلف .

ورأى أن ما يجري الآن في أفغانستان يمثل دليلاً جديداً على أن السياسة الامبريالية في طور النهاية وأن سياسة القطب الواحد انتهت لافتاً إلى أن هذا الأمر يحدث منذ فترة غير أنه بات أكثر وضوحاً .