انفجار لغم إرهابي بأربعة أطفال بمدينة دير الزور

أُصيب أربعة أطفال صباح اليوم الجمعة في حي الجبيلة المحرر بمدينة دير الزور نتيجة انفجار لغم أرضي مزروع في مدخل إحدى الأبنية المنهارة نهاية مايعرف بحارة (أبو عقيل ) وفق إفادة الجوار الذين أكدوا دخول الأطفال الأربعة إلى البناء ليُسمع بعدها صوت انفجار شديد اتضح بعد وصول فرق الإسعاف والهندسة بأنه لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي الذي كان محتلاً لكامل الحي المذكور قبل تحريره من قبل الجيش العربي السوري.

مدير عام الهيئة العامة لمشفى الأسد بدير الزور الدكتور مأمون حيزة أفاد خلال اتصال هاتفي معه بوصول أربعة اطفال جميعهم من الذكور، وتتراوح أعمارهم بين الثامنة والعاشرة من العمر،مضيفاً بأن الإصابات هي بتر بالطرف الأيسر السفلي لأحد الأطفال، وآخر مصاب بشظايا متعددة في البطن، والطفل الثالث يعاني من شظايا في الرأس ،موضحاً بأن جميع الإصابات الذين تم إسعافهم إلى المشفى من قبل فَريق إسعاف فرع الهلال الأحمر بنتيجة اللغم المنفجر في حالة حرجة،حيث تم إدخال إثنين منهم على الفور الى غرفة العمليات.