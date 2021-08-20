تعاون الأهالي مع الإطفاء يسهم في إخماد الحريق الكبير و التخفيف من أضراره

البعث ميديا – اللاذقية- مروان حويجة

كان لتعاون أهالي القرى التي تعرضت لحريق كبير اليوم دور هام مع فرق الإطفاء في إخماد الحريق الذي نشب في الأراضي الزراعية بين قرى المغريط ومشيرفة الساموك وجناتا و في الحدّ من الخسائر بالأراضي الزراعية الناجمة عن الحريق.

أهالي المنطقة دعموا جهود الزراعة و الإطفاء و الدفاع المدني نتيجة سرعة ندائهم و إعلامهم عن الحريق وتقديم المساعدة والدعم لفرق الإطفاء وتسهيل مرور الآليات في أراضيهم إضافة إلى تقديم مقطورة مياه مع جرارات وزجّها في إخماد الحريق في المواقع التي واجهت فيها آليات الاطفاء صعوبة في الوصول فكان لذلك التعاون الدور الكبير إلى جانب الجهود التي بذلها رجال الإطفاء في الدفاع المدني ودائرة الحراج وفوج إطفاء اللاذقية.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة نبيل العبدة الذي تواجد مع عدد من رؤساء البلديات في عمليات الإخماد أن فرق الإطفاء من كافة الزمر شاركت بعمليات الإخماد مع إشراك مقطورات مياه مركّبة على جرارات زراعية للأهالي في القرى المحيطة في عمليات الإخماد مقدّراً حجم الخسائر الناجمة عن الحريق بأكثر من 50 دونماً معظمها أشجار زيتون.

و لفت رئيس دائرة الحراج في مديرية الزراعة المهندس باسم دوبا إلى دور الأهالي في تقديم الدعم والمؤازرة حيث شاركت مقطورات مياه وجرارات زراعية لهم في عمليات الإطفاء و الوصول إلى المواقع الصعبة على الآليات إضافة إلى تسهيل عمل فرق الإطفاء وسرعة الإبلاغ عن الحريق.

وأسهمت فرق الإطفاء في فوج اطفاء اللاذقية في إبعاد خطر النيران عن مزرعة أبقار في المنطقة تضم نحو مئتي رأس بقر و عجول.

مدير الدفاع المدني العميد جلال داؤود شارك رجال الدفاع المدني في عمليات الاخماد و أشرف على عمليات الإخماد .