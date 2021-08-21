الزراعة التجديدية تدخل السويداء والبداية عبر التأهيل والتدريب

البعث ميديا || السويداء – رفعت الديك

اختتم مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع التنمية الريفية بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مديرية مكتب الإنتاج العضوي مشروع تدريب الزراعة التجديدية بحضور محافظ السويداء همام صادق دبيات ورئيس مجلس المحافظة رسمي العيسمي ونائب المحافظ وائل جربوع وعضو المكتب التنفيذي المختص مروان العوابدة في فندق كلاسيكال بالسويداء .

محافظ السويداء أشار إلى أنه لا يوجد قيمة للمادة العلمية اذا لم يتم تعميمها والاستقادة منها، داعياً إلى المضي قدماً نحو الاستثمار الأمثل للموارد من أجل تحقيق إنماء متوازن خصوصاً في القطاع الزراعي والزراعة العضوية .

رئيس دائرة الإنتاج العضوي في مديرية الزراعة بالسويداء ريهام مرشد أكدت على أهمية هذه الدورة للمتدربين الزراعيين للحصول على لوازم الإنتاج العضوي وتخفيض التكاليف على المزاعيين والوصول إلى بيئة نظيفة وموارد مستدامة، مبينة أن المزارعين يجدون صعوبة في تسويق المنتجات نتيجة الأثر المتبقي من إصابة المحاصيل الزراعية بالأمراض بسبب التلوث بنسبة عالية، وأن تطبيق الأسلوب الحديث للزراعة يساهم في زراعة نظيفة خالية من التلوث والمساهمة بالحفاظ على البيئة .

فيما ذكر مدير زراعة السويداء أيهم حامد أن الهدف الرئيسي من إقامة هذه الدورات هو الحفاظ على التربة الزراعية باعتبارها المصدر الأساسي للإنتاج الزراعي والوصول لإنتاج زراعي قريب للعضوية ونظيف يحقق الفائدة الصحية، وأضاف أن الأساليب المتبعة في الدورة هي أساليب زراعية حديثة تجديدية وهي تعد الأمثل للزراعة منوهاً أن تجارب مخرجات الدورة الزراعية كانت ايجابية ومن الضروري نشرها وتعميمها للاستفادة منها على مستوى المحافظة .

وتضمن ختام المرحلة الأولى لمشروع تدريب الزراعة التجديدية عرضاً تقديمياً للتعريف بالمشروع وأهميته في إطار التنمية الريفية ومواجهة التغيرات المناخية، كما تضمن عرضاً لمنتجات الزراعة العضوية التجديدية والصناعات المنزلية و الريفية .

يشار إلى أن عدد المتدربين المستفيديين من محافظة السويداء بلغ 12 متدرباً بالإضافة لمستفيدين من باقي المحافظات خضعوا لعدة جلسات تدريبية عبر الانترنت من قبل محاضرين من خارج وداخل القطر