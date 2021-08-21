انطلاق منافسات دورة ألعاب جريح الوطن الأولى باللاذقية

بدأت الأدوار التمهيدية لمنافسات السباحة والريشة الطائرة والقوة البدنية وألعاب القوى صباح اليوم في دورة ألعاب جريح الوطن الرياضية بمدينة الأسد الرياضية في اللاذقية.

وتقام منافسات بطولة السباحة على فترتين صباحية ومسائية وتتضمن اليوم سباق 25 متراً حرة وفراشة وظهراً وغداً سباق 50 متراً حرة و25 متراً ظهراً وسيتم تصنيف المشاركين لفئتين الأولى للمكفوفين والثانية لباقي اللاعبين ووفقاً لنظام البطولة تقام تصفيات تمهيدية مؤهلة لنهائي من ستة لاعبين ويحق لكل لاعب المشاركة بسباقين وفي حال لم يكن هناك أكثر من ستة سباحين بالمنافسة تلغى التصفية ويتم لعب سباق نهائي.

وتقام تصفيات بطولة الريشة الطائرة جلوساً اليوم على فترتين صباحية ومسائية وتستكمل غداً بفترة مسائية بمشاركة مجموعتين تلعب كل مجموعة بطريقة الدوري فيما بينها ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور الثاني ويلعب فيه أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى والفائزان يلعبان على المركزين الأول والثاني والخاسران على المركزين الثالث والرابع.

أما بطولة القوة البدنية فتتنافس فيها سبع فئات على مدار يومين وتقام اليوم في الفترة الصباحية منافسات أوزان تحت 54 كغ وتحت 59 كغ وتحت 65 كغ وبالفترة المسائية منافسات تحت 72 كغ وتحت 80 كغ وتختتم غداً بمنافسات تحت 88 كغ وفوق 88 كغ.

وفي بطولة ألعاب القوى التي تنطلق منافساتها مساء اليوم تم تصنيف اللاعبين لفئتين الأولى رمي من وضعية الجلوس ورمي للمكفوفين من وضعية الوقوف بمسابقتي الرمح والكرة الحديدية وتختتم مساء غد وبموجب نظام البطولة يحق لكل لاعب ثلاث محاولات يحتسب فيها الأفضل.

وببطولة سلة الكراسي التي تقام بطريقة الدوري من مرحلة واحدة يحصل فيها الفائز على نقطتين والخاسر على نقطة واحدة وتشارك فيها أربعة فرق هي سورية (أ) و(ب) و(ج) وفريق من روسيا الاتحادية.

وسيحصل الفائزون بالمراكز الأولى في مختلف الألعاب على مكآفات مادية بمبلغ 900 ألف ليرة للمركز الأول و800 ألف للمركز الثاني و700 ألف للمركز الثالث كما سيتم تكريم الجرحى الرياضيين بجوائز ومعسكرات وميزات رياضية تساعدهم على احتراف الرياضة.