طلبة جامعيون يطالبون جامعة دمشق “بالحنيّة” .. نحبّ العلم “بس الجيبة نظيفة”

في ظل ظروف المعيشة الصعبة، وزحمة المواصلات وغلاء أجور النقل يطالب عدد من الطلبة الجامعيين الدارسين خارج دمشق رئيس جامعتها استثناءهم من شروط النقل لهذا العام، والتي ظلمتهم قياساً لما كان متبعاً في الأعوام السابقة، وكتب أحدهم على صفحته الشخصية “الحنية يا جامعة دمشق .. تعبنا من السفر .. والجيبة صارت نظيفة” كناية عن المصاريف الكثيرة التي يدفعها الطلبة أجور مواصلات بين دمشق وباقي المحافظات خاصة بعد قرار زيادة الأجور منذ أيام!.

هذه الحال دفعت دكتور في جامعة تشرين لمناشدة رئيس جامعة دمشق “عبر فيسبوك” باتخاذ قرار استثنائي قياساً بظروف الطلبة القاسية، موضحاً أن الكثير من الطلبة لم يستطيع الدوام لأنهم لا يملكون أجرة السكن “الجهنمية” وأن بعضهم لم يستطيع حضور الامتحانات لأنهم لا يملكون أجور المواصلات الباهظة جداً، وبعضهم تعثر في دراسته بسبب الضغوط الأكبر من تحملهم!. مؤكداً أن الطلبة عندما ينتقلون ويعودون لأهلهم وبيوتهم ووضعهم الطبيعي سوف يحققون نتائج علمية جيدة، بدلاً من التفكير بترك الدراسة.

يشار إلى أن مجلس جامعة دمشق كان قد وافق في الشهر السادس من العام الجاري على اعتماد الشروط الخاصة للانتقال المماثل وتحديد أعداد الطلبة الممكن قبول انتقالهم من الجامعات الحكومية السورية إلى جامعة دمشق، وذلك وفق شروط، منها، أن يكون الطالب غير معاقب، وأن يكون ناجحاً وليس منقولاً، على أن يتم القبول وفق مفاضلة بين المتقدمين حسب المعدل، وأوضحت الشروط بأنه لا يسمح للطالب المستجد في سنة القبول بالتحويل المماثل (بعد مضي سنة على القبول)، والسماح للنقل المتماثل للسنوات الانتقالية الثانية والثالثة، على أن يطالب الطالب بجميع مقررات ما بعد السنة الثالثة.