قائمة منتخب سورية لمعسكر قطر ولقائي إيران والإمارات

يتوجه منتخب سورية لكرة القدم للرجال إلى قطر لإجراء معسكر تدريبي استعدادا للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022 والذي سينطلق في الثاني من الشهر القادم.

وبحسب المدير الفني للمنتخب نزار محروس فإن جهود اتحاد كرة القدم أثمرت عن تثبيت معسكر خارجي للمنتخب بعد العديد من المراسلات التي أجراها في الفترة الماضية مع اتحادات كرة القدم في دول عدة مشيرا إلى أهمية المباراة الودية القادمة لمنتخبنا مع منتخب الجزائر الذي يعد من الفرق القوية وهي فرصة لتقييم مستوى اللاعبين أكثر وبالتالي الاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سنخوض بها مباراتي إيران والإمارات في الدور الحاسم مبينا في الوقت نفسه أن وجود 43 لاعبا في المعسكر هو لمواجهة المتغيرات والظروف التي قد تطرأ في ظل تداعيات جائحة كورونا.

ووضعت قرعة الدور الحاسم منتخب سورية في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والإمارات ولبنان والعراق وضمت المجموعة الثانية منتخبات اليابان واستراليا والسعودية والصين وعمان وفيتنام.

ويصعد متصدر كل مجموعة ووصيفه إلى نهائيات كأس العالم مباشرة فيما يدخل صاحبا المركز الثالث من كل مجموعة الدور الرابع “الملحق الآسيوي”.

وتنطلق مباريات الدور الحاسم في الثاني من أيلول المقبل وتنتهي في التاسع والعشرين من آذار القادم وسيتم استخدام تقنية التحكيم بالفيديو خلال مباريات هذا الدور.