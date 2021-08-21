محافظ الحسكة يستنفر الجمعيات الخيرية نتيجة حالات النزوح التي تشهدها قرى ريف تل تمر بالحسكة

تشهد قرى ريفي تل تمر ورأس العين موجة من النزوح نتيجة القصف الاجرامي العشوائي الذي يقوم به الاحتلال التركي ومرتزقته منذ عدة ايام والتي طالت عدد من القرى وادى إلى ارتقاء عدد من المدنيين شهداء واصابة اخرين ودمار شامل في بعض المنازل التي اطالها القصف.

محافظ الحسكة اللواء غسان خليل وجه فورا مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل و عددا من الجمعيات الخيرية لإجراء المسح الأولي للعوائل التي نزحت نتيجة العدوان التركي على مناطق أبو راسين وزركان الذين وصلوا الى مدينة الحسكة خلال ال٢٤ ساعة الماضية ونشر المكتب الصحفي في الحسكة على صفحته ” على الفيس بوك” بأن عملية المسح شملت حي مشيرفة ١٠١ عائلة موزعة بين مراكز الإيواء حمزة بن عبد المطلب وابن رشد وسلامة فياض و حي العزيزية ٥٠ عائلة في مدرسة إسماعيل طوقان اضافة الى عدد من العوائل النازحة التي لجأت الى مدرسة ظهر العرب على طريق الدرباسية.