وزير الصناعة لـ “البعث ميديا” الوحدات الإنتاجية نقاط إستراتيجية في وزارة الصناعة وافتتاح وحدة إنتاجية للألبسة الجاهزة في قرية نيننتي

البعث ميديا – اللاذقية – رفيا عبود

افتتحت الشركة السورية للألبسة الجاهزة ” وسيم ” اليوم الوحدة الإنتاجية الجديدة في بلدية نيننتي بريف القرداحة و تعدّ هذه الوحدة هي الخامسة على مستوى محافظة اللاذقية لدعم العملية الإنتاجية في الشركة بالتعاون مع المجتمع المحلي والجهات الداعمة لتأمين فرص عمل لذوي الشهداء والجرحى ومحتاجي العمل من أبناء المناطق التي تقام فيها هذه الوحدات.

و أكّد وزير الصناعة زياد صباغ خلال الافتتاح أهمية الوحدات الإنتاجية كونها من النقاط الإستراتيجية في وزارة الصناعة عبر إحداث مثل هذه الوحدات الإنتاجية التابعة

لإحدى شركات القطاع العام والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية و الغاية منها دعم أسر الشهداء والجرحى انطلاقاً بأنّ ما نقدّمه لأسر الشهداء يبقى أعجز وأقل مما بذلوه في سبيل الوطن.

وفي تصريح لـ “البعث ميديا ” عن التوسع بهذه المنشآت الصغيرة والتسهيلات التي تقدمها وزارة الصناعة لدفع عجلة الإنتاج قال الوزير صباغ:

المنشآت الصغيرة والمتناهية في الصغر كما هذه الوحدة في قرية نينتي هي أحد أشكال المشاريع الصغيرة، وقد اختصت بتشغيل ذوي الشهداء والجرحى، واعتبر صباغ أن هذه المشاريع تحظى بدعم كامل من ناحية التمويل والدعم الفني ورفدها بالخبرات.

وتابع صباغ: نحن جاهزون لتقديم المشورة لأي مستثمر يود أن ينشئ مشروعه الخاص، و أضاف : نحن نعمل على ربط الإنتاج بالأجر، من خلال تعظيم مبلغ الحوافز الإنتاجية والحوافز التسويقية للعامل بغية يوازى دخل العامل مع متطلباته المعيشية.

بدوره أمين فرع اللاذقية للحزب الرفيق المهندس هيثم اسماعيل أشار إلى أن هذه الوحدات الإنتاجية ماهي إلا مزيد من الإنماء المتوازن على مختلف الجغرافيا السورية وربط العامل المنتج في مكان سكنه وبالتالي تخفيف أعباء التنقل والسكن على المواطن العامل، وبالمقابل تحقيق الاستقرار والتنمية المتوازنة وفرص عمل لأسر من ضحوا في سبيل الوطن.

محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم قال: تقدم الحكومة الدعم الكامل بالتنسيق بين وزارة الصناعة والمحافظة والقيادة السياسية لما لهذه المشروعات من أهمية تنعكس على أهلنا وتوطّن العمال في أماكن سكنهم تجسيداً لتوجيهات قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد.

وأكد مدير عام الشركة العامة للألبسة الجاهزة (وسيم) هيثم زاهر أن هذه الوحدات التي تم إحداثها هي عطاء من عطاءات السيد الرئيس لخلق فرص عمل لتوظيف ذوي الشهداء وتشغيل أبناء الريف السوري، وهي من ناحية أخرى ذات ريعية اقتصادية وتعد إحدى روافد اقتصاد الوطن.

حضر الافتتاح الرفيق ابراهيم عبيدو رئيس مكتب العمال و الاقتصادي الفرعي والرفيق سميع عدره أمين شعبة القرداحة و مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية حارث مخلوف .