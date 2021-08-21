15 ألف حقيبة مدرسية مع كامل متمماتها لأبناء العمال

البعث ميديا – بشير فرزان

دعماً للطبقة العاملة في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة وانطلاقاُ من دوره الريادي والتشاركي في حياة العمال والمجتمع السوري

قررالمكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال توزيع 15 ألف حقيبة مدرسية مع كامل متمماتها على أبناء العمال الأشد حاجة في كافة المحافظات وذلك عبر اتحادات عمال المحافظات واللجان النقابية في التجمعات العمالية.

ويأتي هذا القرار حسب ماصرحت به مارييت خوري أمينة الثقافة والاعلام لـ “البعث ميديا” في إطار الجهود والخطط النقابية التي يسعى من خلالها الاتحاد العام لنقابات العمال تقديم المساعدة والعون لجميع العاملين وهناك أيضاً مشروع “تحسين اقتصاديات الأسرة العاملة” الذي أطلقه الاتحاد العام لنقابات العمال بالتعاون مع هيئة المشروعات المتوسطة والصغيرة بعد توقيع اتفاقية التعاون بين الطرفين والذي يهدف إلى دعم دخل الأسرة العاملة عبر التركيز على المهن المنزلية بما يخلق دخل إضافي للأسرة العاملة في هذه الظروف الصعبة وذلك من خلال التدريب على ممارسة مهن منزلية يمكن مزاولتها في أي وقت وبشكل يبرز دور المرأة العاملة في هذا المجال ويحقق في الوقت ذاته الأولوية الإنتاجية الداعمة للاقتصاد الوطني وقد حقق هذا المشروع نتائج مثمرة حيث تندرج هذه الخطوات تحت عنوان المبادرات والأفكار الإنتاجية التي وجه بها السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه الحكومة الجديدة.