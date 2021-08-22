أجواء صيفية والحرارة أعلى من معدلاتها

تتأثر البلاد بامتداد منخفض موسمي هندي سطحي يترافق بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية.

المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت اليوم أن يكون الجو صيفيا حارا وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات والجو صيفي حار نسبيا وصحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة.