إلقاء القبض على 3 إرهابيين في الطارمية شمال بغداد

قبضت القوات العراقية اليوم على ثلاثة إرهابيين وعثرت على مخابئ أسلحة لهم في منطقة الطارمية شمال بغداد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن إعلام الحشد الشعبي العراقي قوله في بيان: “إن مفارز اللواء 12 بالحشد ألقت القبض على الإرهابيين الثلاثة المطلوبين بموجب مذكرات توقيف للقضاء وحولتهم للجهات المختصة”.

وتابع البيان: إن اللواء 12 بالحشد الشعبي يواصل لليوم التاسع على التوالي عملياته لملاحقة المطلوبين قضائياً وإنهاء الخروقات الأمنية بالتزامن مع عمليات في الفرات الأوسط ومحافظات ديالى وكركوك ونينوى والأنبار شملت دهم وتفتيش أوكار الإرهابيين وتدقيق معلومات سكان تلك المحافظات لضمان خلو المدن من العناصر الإرهابية.