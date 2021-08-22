استقالة رئيس ومجلس إدارة نادي حطين

أكد هشام العجان رئيس مجلس إدارة نادي حطين السوري، التقدم باستقالته مع مجلسه بالكامل، مؤكدا أن واقع ناديه مؤلم ومر بظروف صعبة.

وأضاف العجان: “هناك الكثير من يدعي حب حطين ابتعد عن النادي، منهم فنيين وإداريين وداعمين، كل محاولاتي باءت بالفشل، تواصلنا كثيرا مع شخصيات تدعي حبها وغيرتها للنادي، الكثير كان يخطط لتمرير قرارات لمصالحة الشخصية، هم كذبة كبيرة”.

وتابع العجان: “قلة قليلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وقفوا مع النادي، خلال المرحلة السابقة، وضمن إمكانياتهم، وهم يستحقون الشكر والتقدير وهم من محبي حطين الأصلاء”.

وأكمل: “تحقيق التعادل والفوز في افتتاح الدوري لم يتحقق من فراغ، كان هناك جهد كبير وتواصل يومي مع الجهاز الفني بقيادة عبد الناصر مكيس”.

وأردف العجان: “نحن كمجلس اجتمعنا وناقشنا واقع النادي، نحن لسنا متمسكين بمناصبنا، لكننا لسنا قادرين على الالتزام بتعهداتنا تجاه اللاعبين الذين وقعوا لحطين دون أي شروط، وهو شيء مشرف”.

وختم: “نحن كمجلس إدارة لا نملك عصا سحرية، وضمن ظروف صعبة، قمنا بواجبنا خلال فترة زمنية قصيرة، وقررنا تقديم الاستقالة الجماعية لعدم توفر مقومات النجاح وأبرزها المال”.