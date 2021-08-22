اللاذقية.. انطلاق المرحلة النهائية من البطولة المدرسية البرمجية في المركز الوطني للمتميزين

البعث ميديا – اللاذقية – آلاء حبيب

انطلقت اليوم أولى جولات المرحلة النهائية من المسار الفردي في البطولة المدرسية البرمجية لعام 2021 التي يقيمها التي تقيمها إدارة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع ضمن مقر المركز الوطني للمتميزين بجامعة تشرين في اللاذقية حيث يتقدم 35 طالباً مدرسياً بمسابقة فردية من مختلف المحافظات و يستضيف المركز الوطني للمتميزين هذه البطولة المدرسية البرمجية.

الدكتور أُبي صندوق دكتور في المعلوماتية رئيس اللجنة العلمية للمعلوماتية في الأولمبياد العلمي السوري ،ورئيس اللجنة العلمية لمسابقة البرمجة تحدث لـ” البعث ميديا “: أننا في هيئة التميز والإبداع واحدة من أهدافنا بإدارة الأولمبياد اكتشاف التميز عند الطالب بالعمر المدرسي ورعاية هذا التميز، وبالنتيجة المشاركة بالمسابقات العالمية ورفع اسم سوريا بالمحافل الدولية منها الأولمبياد العلمي للمعلوماتية.

وهذه المسابقة هي واحدة من الطرق لتعزيز اكتشاف المواهب الخاصة بالمعلوماتية (مدرسية، برمجية) وهي عبارة عن مجموعة من المسابقات المتتالية، فالطالب في هذه المسابقة يمثل نفسه فهو مسار فردي كل طالب يشارك وحدة لايمثل مدرسته.

وقد تم تقدم 300 متسابق تتراوح أعمارهم من الصف الخامس حتى الصف العاشر الى امتحان المعيرة، وقد تم انتقاء 80 متسابق للانتقال لمرحلة التصفية، وتم إخضاعهم لمسابقة برمجة تنافسية أون لاين ولم يتم تقديم اي مساعدة لهم باستثناء تقديم المنهاج المطلوب، والهدف من ذلك الوصول للطالب القادر على تخطي هذه المرحلة بالإعتماد على الذات. كان تحدي تقني كبير والهيئة مشكورة قامت بدعمنا وبناءً على التصفية النهائية تم اختيار 35 طالب بأعمار مختلفة.

وأضاف صندوق نحن نحاول أن نصل الى الفئة المتميزة بالبرمجة التنافسية حيث سنبدأ من مجموعة صغيرة نعطيها كل الدعم، فسوف ننشئ برامج تربية خاصة بهدف إلحاقهم بالأولمبياد بالدرجة الأولى وبهدف معيرة منهاج البرمجة التنافسية قدر الإمكان، بحيث يصبح لدينا في هيئة التميز والإبداع للبرمجة التنافسية وخصوصاً بوضعنا الٱن بالتوجه الحكومي للأتمتة،فنحن بحاجة كوادر مؤهلة، ومن الصعوبات التي واجهتنا منها لوجستية قام المركز بمساعدتنا بحلها و الوصول لهذه الأعمار الصغيرة وصعوبة شرح مبدأ البرمجة التنافسية للأهالي وتشجيعهم، فإن الإختصاصات الأخرى واضحة أما بالنسبة للبرمجة فهناك القليل من الغموض.

وبيّن صندوق أن المركز الوطني للمتميزين بطاقمه الكامل محتضن للفعالية، وإن المسار الفردي الٱن قائم وكل فترة سوف يتكرر إما كل سنة أو خلال ستة أشهر سنقوم بمسابقة فردية الهدف منها دعم فريق الأولمبياد.

وقال الدكتور مثنى القبيلي مدير المركز الوطني المتميزين في اللاذقية نحن نعمل كفريق واحد وهدفنا الأساسي دعم الفريق الوطني والتوجه الى جيل الشباب في مايتعلق بالناحية المعلوماتية.

فالإهتمام لدينا ضعيف بالمعلوماتية خلال المرحلة المدرسية لذلك نحن نبحث عن طريقة للعثور على المتميزين والتوجه كان في أكثر من طريق، ونحن بعد ذلك متجهين للشكل الجماعي المشابه للمسابقات البرمجية الجامعية. فهدفنا من هذا العمل البحث عن المتميزين ودعمهم، والمركز يؤمن بيئة حاضنة يتوفر لديه فريق تقني بالإضافة لفريق من خريجي المركز، وقد تم وضع قاعتين مجهزتين بالأجهزة اللازمة وتم وضع الحالات الإشكالية في الحسبان وتم اتخاذ التدبيرات الإحتياطية التي تحول دون توقف المسابقة، ونحن في المركز جاهزون لاستقبال أي فعالية، وقد تم تقديم الدعم الكامل من الهيئة لإتمام ونجاح مثل هذه المسابقات العلمية.