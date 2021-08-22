جولة تفقدية للرفيق الشوفي ووزير التربية

أجرى اللواء ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب التربية والطلائع والتنظيم المركزي ووزير التربية دارم الطباع جولة تفقدية على عدد من مدارس المتفوقين للاطلاع على حسن سير العملية الامتحانية.

واستمع الرفيق الشوفي ووزير التربية خلال الجولة إلى آراء الطلاب وملاحظاتهم حول واقع الأسئلة وشموليتها، كما اطلعا على جاهزية المراكز ومدى التقيد بالعملية الامتحانية، مبيناً أن مدارسنا بفضل مدرسينا وإصرار أبنائنا على متابعة تحصيلهم العلمي ستبقى منبراً للعلم والمعرفه ونشر المحبة والخير للأمة.

وأكد وزير التربية أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة لإنجاح العملية الامتحانية وتكليف مندوبين من الوزارة لمراقبة الامتحانات.

والتقى الرفيق الشوفي رئيس اتحاد المعلمين العرب والوفد المرافق له من أعضاء الهيئة التشاورية “الأمانة العامة” ورؤساء المنظمات الأعضاء في الاتحاد.

وبين الرفيق الشوفي خلال اللقاء على أن العمل التربوي له خصوصية، مشدداً على ضرورة أن يكون الجيل الذي سيحمل رسالة الأمة العربية جيلاً متعلماً ويعرف تاريخها، لافتاً إلى أن رسالة المعلم تثبت اتجاه الجماهير نحو العروبة والتشبث بالأرض والهوية.