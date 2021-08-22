حمص.. انطلاق اختبارات قبول طلاب الصف السابع والعاشر

البعث ميديا- حمص | صديق محمد

أجرت مديرية التربية في حمص اليوم الاختبار المؤتمت لقبول طلاب الصف العاشر وتلاميذ الصف السابع في ثانوية الباسل للمتفوقين للعام الدراسي 2021/2022 .

حيث بلغ عدد التلاميذ المتقدمين لامتحان القبول في الصف السابع في ثانوية الباسل للمتفوقين (735 ) تلميذاً وتلميذة وعدد الطلاب المتقدمين لامتحان القبول في الصف العاشر ( 628 ) طالباً وطالبة .

وذكر الدكتور محمود بني المرجة معاون وزير التربية لشؤون التعليم المهني إن حلم وزارة التربية أن تتحول جميع المدارس إلى مدارس متفوقين، حيث تم افتتاح تسعة مدارس متفوقين هذا العام على مستوى القطر، وتسير العملية الامتحانية في محافظة حمص بشكل هادئ ومريح وهذا دليل على وعي الطلاب والتلاميذ والمشرفين والجهاز الإداري في مديرية تربية حمص.

ومن جهته أكد مدير التربية وليد المرعي على تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والتلاميذ وتوفير جو امتحاني هادئ ومريح، ويطبق على اختبارات المتفوقين ما يطبق على امتحانات الشهادة العامة، مضيفاً أن الأسئلة مؤتمتة وموضوعية وفيها عدة احتمالات وهذه الاحتمالات تحفز الطالب إلى مزيد من التفكير والجهد وتوظيف المهارات العقلية العليا من تحليل وتركيب واستنتاج وإصدار القرار، مشيراً أن ثانوية المتفوقين يوجد فيها ظروف بيئية وظروف علمية وظروف اجتماعية مختلفة عن المدارس الأخرى وتخرج الثانوية في كل عام عدد كبير من الطلاب الأوائل، منوهاً أن مديرية التربية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا حرصاً على السلامة الصحية لأبنائنا الطلاب والتلاميذ.

مجموعة من أهالي الطلاب والتلاميذ أكدوا أنهم يشعرون بالفخر لأن أبنائهم خضعوا لهذه التجربة وأن لديهم الطموح بالتفوق والتميز ولا سيما أنهم يتنافسون مع أكثر الطلاب تميزاً .

وأبدى مجموعة من الطلاب والتلاميذ ارتياحهم وأكدوا أن الأسئلة مناسبة وشاملة ومستواها متوسط ، وهذه التجربة مفيدة لأنها أغنت معارفهم .