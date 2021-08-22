درعا.. إعادة 14 مدرسة للخدمة

بعد تأهيلها من الأضرار التي لحقت بها جراء الإرهاب أعادت مديرية تربية درعا، بالتعاون مع المجتمع المحلي، 14 مدرسة للخدمة.

رئيس دائرة الأبنية المدرسية في مديرية التربية، المهندس راضي الوني، بين أن المدارس توزعت على مدرسة تلشهاب للتعليم الأساسي وثانوية دير البخت والمدرسة الخضراء بمدينة درعا.

ولفت إلى أن المجتمع المحلي أسهم في إعادة مدرستي الكرك الرابعة والسادسة وثانوية بصر الحرير وثماني مدارس ببلدة صيدا للخدمة.

كما أشار إلى أن العمل جار على إعادة تأهيل خمس مدارس من موازنة مديرية التربية، وإعلان مناقصة لأربع أخرى من موازنة إعادة الإعمار، حيث أوضح بأن لدى المديرية نحو 103 مدارس بحاجة لترميم جزئي يتم الآن العمل حالياً في 20 منها.