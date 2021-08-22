سورية تحصد 13 ميدالية متنوعة في بطولة الكأس الماسي

أحرز منتخب سورية لبناء الأجسام ثلاث عشرة ميدالية متنوعة “ست ذهبيات وفضيتين وخمس برونزيات” في بطولة الكأس الماسي المقامة في العاصمة اللبنانية بيروت.

ونال الميداليات الذهبية بالقوة البدنية كل من جعفر زهرة بوزن 90 كغ وأيمن بوادقجي بوزن 100 كغ وبالفيزيك دريد دواي لتحت 182 سم وربيع هاشم لفوق 182 سم وبالماسترز ياسر أتاسي ووائل حسن.

وأحرز الفضيتين رستم ميكائيل بوزن 100 كغ بالقوة البدنية وياسر أتاسي لفوق 182 سم بالفيزيك.

أما البرونزيات فأحرزها وليم حسن بوزن 85 كغ وبدر ديب كلاسيك فيزيك ووائل حسن لفوق 100 كغ ومثقال الجرماني ميداليتين بالفيزيك والماستر فيزيك.

يشار إلى أن منتخبنا حقق المركز الثاني في الترتيب العام من حيث عدد الميداليات بعد المنتخب اللبناني صاحب المركز الأول.