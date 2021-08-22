نائب رئيس جامعة دمشق لـ”البعث ميديا”.. التعليم المفتوح يدرس استبدال الورقي بالالكتروني وقريباً تفعيل الدفع الالكتروني

البعث ميديا – فداء شاهين

مع بداية كل فصل امتحاني يشعر طلبة التعليم المفتوح بالاحباط الشديد جراء الازدحام الذي تشهده مراكز التسجيل وكوات الدفع في البنك العقاري في الوقت الذي تنتشر فيه جائحة كورونا التي تتطلب الوقاية وعدم الازدحام.

نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح الدكتورة رغداء نعيسة بينت لـ”البعث ميديا” أنهم قيد الانتهاء من أتمتة جميع بيانات الطلبة في بعض البرامج، بحيث يتم إصدار وثائق الطلبة بالسرعة القصوى من دون الانتظار وحصول الازدحام .

وأشارت نعيسة إلى أن المركز يدرس تطبيق الدفع الالكتروني بشكل كامل بحيث يصبح رقمياً عن بعد من دون استمارة ورقية و من خلال التعاون مع بنك بيمو من خلال توزيع تطبيق الكتروني على كل طالب مع افتتاح حساب لكل طالب يودع فيه مبلغ 5 الاف ليرة.