نتيجة جرائم “قسد” والاحتلال التركي.. توقف محطة علوك للمياه بشكل كامل

ذكر مدير المؤسسة العامة لمياه الحسكة، المهندس محمود العكلة، أن محطة علوك للماه توقفت عن العمل، مساء أمس، نتيجة جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته وميليشيا “قسد”، المدعومة من الاحتلال الأمريكي، والتي أوقفت التغذية الكهربائية المشغلة للمحطة بعد تزويدها بالطاقة الكهربائية خلال الأيام الماضية.

وأشار العلكة إلى أن الاحتلال التركي ومرتزقته يسطون على كميات كبيرة من الكهرباء ما يحول دون تشغيل المحطة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، واقتصار التشغيل على عدد قليل من الآبار ومضخة أفقية واحدة.

كما لفت إلى أن الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية المعنية، بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية الإنسانية، لم تتوقف لتأمين مياه الشرب للأهالي، عن طريق توفير صهاريج نقل المياه وتعبئة خزانات المياه المنتشرة في الشوارع والحدائق العامة وبشكل يومي.