وزير الصحة من اللاذقية: ازدياد في إصابات كورونا والوزارة على أتم الجاهزية

البعث ميديا – اللاذقية – رولا ديب

افتتح وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش و أمين فرع اللاذقية للحزب المهندس هيثم اسماعيل ومحافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم قسم العيادات الخارجية وغسيل الكلى في مشفى جبلة الوطني الذي تم تجهيزه بالتعاون مع مؤسسة أهداف للمشاريع التنموية.

وشملت الجولة افتتاح مشفى جبلة الوطني بعد تأهيله والإطلاع على العيادات والأقسام والخدمات المقدمة للمواطنين وتمّ تفقد مشفى قيد الإنشاء في جبلة و زيارة المشفى الوطني في اللاذقية.

وزير الصحة بيّن أنّ ما تم في مشفى جبلة إنجاز كبير جزء منه إنشائي له علاقة ببناء جديد موزع على طابقين بمساحة”620م”تقريبا وتجهيز بنية تحتية في قسم الإسعاف،كما تم إضافة بعض التجهيزات منها:عيادة أسنان وكرسي أسنان وجهاز تصوير ماموغراف للثدي وجهاز أشعة نقال، وتمت إعادة صيانة وتجهيز عقود صيانة للأجهزة الموجودة، كما تمّ لحظ”3 ” أجهزة تخطيط قلب كهربائي.

واطلع على الصعوبات الموجودة في مشفى جبلة قيد الإنشاء وما يعيق التقدم في هذا العمل المنجز منه حوالي”80%” حيث سيكون هناك اجتماع قريب في دمشق لتذليل هذه العقبات والتقدم بالمشروع كما يجب.

وبالنسبة إلى تجهيزات المشفى الوطني أوضح انه تم تدعيم البنية الإنشائية وتامين جزء من التجهيزات الفندقية والمكتبية كما تم رفد ثلاث سيارات إسعافية جديدة لمديرية الصحة واحدة منها سيارة جبلية للطرق الوعرة في المناطق المحيطة باللاذقية، مشيرا إلى أن المنظومة الموجودة في محافظة اللاذقية جيدة جدا وسيارات الإسعاف تعزز عمل هذه المنظومة في حال حدوث طوارئ.

وزير الصحة أشار إلى أن هذا العمل منحة من مؤسسة أهداف الانسانية بتعاون وإشراف وزارة الصحة مبيناً أنّ هذا العمل المجتمعي بالتعاون مع الحكومة يشعر أبناء المجتمع الواحد إن الدولة موجودة وتعمل لخدمتهم وبالمقابل الجمعيات التي لديها القدرة على المساعدة و تقديم مايمكن بإشراف الوزارات المختصة أو الجهات المختصة للوصول إلى خدمة صحية راقية يرفع سوية الخدمة المقدمة بشكل كبير و نوعي، حيث نحن هنا لنؤكد ماتم انجازه بأسرع وقت لخدمة الأخوة المواطنين.

و بالنسبة لجائحة كورونا أشار إلى أننا حتى الآن لم نصل إلى مرحلة الذروة لكن هناك ازدياد مضطرب بالإصابات منذ حوالي الشهر و أكد أن الوزارة على أتمّ الجاهزية بكل كوادرها ومشافيها في كافة المحافظات.

و|أضاف إن هناك بعض النقص في الأدوية والوزارة تسعى جاهدة لترميم النقص الموجود و خاصة الأدوية الاسعافية حيث كان هناك نقص ببعض أدوية التخدير وتم تامين كمية منه عن طريق منظمات الصحة و يوزع حاليا على المشافي.

بدوره أشار محافظ اللاذقية إلى أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة والحكومة تتم متابعة تنفيذ الأعمال خاصة الأعمال التحتية للمشفى الوطني في اللاذقية وبكل المراكز الصحية بالتعاون مع الجمعيات الانسانية والمجتمع الأهلي حيث أصبحت عبارة عن مشافي مصغرة و بيّن أن تقديم الخدمة الطبية للأخوة المواطنين تتم عن طريق الجوال و السيارات المتنقلة لكل المواطنين الموجودين في هذه المحافظة مبيناً أن المنظومة الصحية في اللاذقية متكاملة تقدم الخدمات حتى إلى المواطنين المهجرين نتيجة ظروف الحرب بدءاً من العمليات الجراحية القلبية حتى أبسط إسعاف لحظي، كما أكد أنه لا يوجد طفل في هذه المحافظة بأبعد منطقة إلا قُدم له اللقاح، مضيفاً أنه ستقدم جميع الخدمات لكل المواطنين،وستقوم مديرية الصحة بمتابعة السيد الوزير بتأمين العمليات الجراحية و تأمين مستلزماتها وكل ما تستطيع فعله للأخوة المواطنين بجهد خاص و استثنائي بهذه المرحلة.

وفي حديث مع المهندس مازن ناصر”رئيس جهاز الإشراف بمشروع جبلة” قال: إن مشفى جبلة هو مشروع اتفاقية موقعة بين وزارة الصحة و مؤسسة أهداف الانسانية ممثلة بالسيد إيهاب مخلوف تمّ توقيعها بتاريخ 16_12-2020 تشمل بناء طابقين بمساحة”620م مربع” لقسم غسيل الكلى و عيادات خارجية مع الفرش المكتبي في مشفى الشهيد إبراهيم نعامة في جبلة وإعادة تأهيل بناء المشفى القديم تشمل بناء مدخل للمشفى وتأهيل مدخل الاسعاف و العناية الاسعافية و إعادة التوزيع المعماري و الوظيفي.

كما تم ترميم العناية القلبية وترميم قسم الأشعة وتقديم تجهيزات طبية تشمل بانوراما أسنان ماموغراف، وحدة عيادة أذنية، كرسي أسنان، غسالةعدد2 سعة30كغ، تجهيزات عيادة عينية، ايكو نقال، جهاز تخطيط قلب عدد3، اسرة عناية مشددة عدد10، أجهزة غسيل كلية عدد3.

وبالنسبة للمشفى الوطني أوضح أنه بناء عمره أكثر من”80″عام تم أولاً تدعيم البنية الإنشائية بإشراف من جامعة تشرين و تم تأهيل”9″غرف عمليات مع ملحقاتها (استراحة أطباء، غرف إنعاش) وتأهيل العناية الإسعافية و تم بناء إسعاف خارجي و تأهيل الموقع العام بتنفيذ من مؤسسة الإنشاء العسكرية، كما بيّن أن هناك مشاريع فرعية كتأهيل قسم الأذنية و قسم الأمراض السارية.