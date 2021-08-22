١٣٠٦ طالب يتقدمون لاختبارات القبول في مدارس المتفوقين

السويداء – رفعت الديك

نفذت مديرية التربية في السويداء اليوم اختبارات القبول في مدارس المتفوقين الأولى والثانية في محافظة السويداء للصفين الأول الإعدادي والأول الثانوي

أمين فرع الحزب الرفيق فوزات شقير ومحافظ السويداء المهندس همام دبيات تفقدا سير الاختبارات منوّهين بالأجواء التي أمنتها تربية السويداء لإنجاز الاختبارات بالشكل المطلوب

مدير دائرة الامتحانات في مديرية التربية أشار إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للصف الأول الإعدادي بلغ 813 طالباً وطالبة بينما بلغ عدد المتقدمين للصف الأول الثانوي 493 طالباً وطالبة، مضيفاً أنه سيتم قبول ستين طالباً من كل صف وفي كل مدرسة من المدرستين اي أنه سيتم قبول 120 طالباً وطالبة في الصف الأول الإعدادي ومثلهم في الصف الأول الثانوي

شارك في الجولة معاون قائد الشرطة ورئيس مكتب التربية في فرع الحزب وعضو المكتب التنفيذي المختص ونقيب المعلمين ومدير التربية وأمين فرع الطلائع ومديرو التعليم الثانوي والامتحانات