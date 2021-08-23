بمشاركة فريق الجيش العربي السوري.. انطلاق المنتدى العسكري “آرميا 2021” بموسكو

انطلقت اليوم فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي (آرميا 2021) في مدينة كوبينكا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو بمشاركة دولية واسعة.

وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خلال الافتتاح أن المنتدى سيمكن الخبراء الروس والأجانب من حوالي 100 دولة في العالم من التعرف على آخر التطورات في الصناعات الدفاعية ومناقشة آفاق تعميق العلاقات العسكرية الفنية فضلاً عن قضايا التعاون في مجال الدفاع عن الدول وضمان مصالحهم الوطنية وقال: إنه “لدى روسيا ما تفخر به وما تقدمه لحلفائها وشركائها”.

وأشار بوتين إلى أن نسبة الأسلحة الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية في روسيا فاقت 80 بالمئة وأن الكثير من الأسلحة الروسية لا توجد لها بدائل في العالم من حيث خواصها.

ولفت بوتين إلى أن هناك طلباً كبيراً على السلاح الروسي في الأسواق العالمية وهو يحمي اليوم بشكل موثوق أمن دول كثيرة جداً.

كما افتتحت رسمياً اليوم الدورة السابعة للألعاب العسكرية الدولية (آرميا 2021) في المجمع الثقافي التدريبي التابع لوزارة الدفاع الروسية والمسمى حديقة باتريوت في ميدان الابينو في ضواحي موسكو بمشاركة فريق الجيش العربي السوري.

وتستمر المباريات والمسابقات العسكرية حتى الرابع من أيلول القادم ويشارك فيها 275 فريقاً عسكرياً من أكثر من أربعين دولة من أوروبا وآسيا وأمريكا وأفريقيا تتنافس في 34 مسابقة عسكرية مختلفة وتجري فعاليات دورة هذا العام في ساحات وميادين تدريب ورمي في 11 دولة هي روسيا والجزائر وأرمينيا وبيلاروس وفيتنام وإيران وقطر وكازاخستان والصين وصربيا وأوزبكستان.

وتشارك فرق من الجيش العربي السوري في مسابقة بياتلون الدبابات ومسابقة الجيش الثقافي للفنون اللتين تقامان في ضواحي موسكو وفي مسابقة الغطس في إيران ومسابقة أبطال المدفعية في كازاخستان.

ويعتبر سباق بياتلون الدبابات من أهم مسابقات الألعاب العسكرية وينقسم إلى مرحلتين هما السباق الفردي وسباق التتابع حيث يتعين على المتنافسين فيهما اجتياز مضمار المسابقة الذي تعترضه حواجز وعوائق مختلفة.

وجرت في وقت سابق قرعة لتحديد ترتيب ومواعيد مشاركة الفرق في السباق الفردي لبياتلون الدبابات من 19 بلداً وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين ودخل فريق الجيش العربي السوري في المجموعة الأولى إلى جانب فرق روسيا والصين وبيلاروس وفيتنام وفنزويلا وكازاخستان وصربيا وأوزبكستان ومنغوليا وأذربيجان.

ويخوض فريق الجيش العربي السوري أولى مبارياته في إطار بياتلون الدبابات بعد الافتتاح الرسمي للألعاب مع فرق فيتنام وفنزويلا ومنغوليا وسيتم بموجب أفضل نتائج السباق الفردي تحديد 12 فريقاً للمشاركة في دور نصف النهائي تشارك منها 4 فرق في دور النهائي لسباق التتابع يوم الرابع من أيلول القادم.