تربية السويداء تعلن جهوزيتها للعام الدراسي القادم

السويداء – رفعت الديك

أعلنت مديرية التربية في السويداء جهوزيتها لاستقبال العام الدراسي القادم وذلك خلال اجتماع عقدته المديرية على مسرح التربية بحضور الرفيق فوزات شقير أمين فرع الحزب و محافظ السويداء همام صادق دبيات والرفيق و مديري المدارس وأمناء السر.

و تضمن الاجتماع طرح التعليمات والتوجيهات والتعاميم الوزارية و التأكيد عليها للخروج بعام دراسي متميز كما جرت العادة في المحافظة، كما تم التأكيد على أهمية التعاون مع فرع طلائع البعث واتحاد شبيبة الثورة، وتوزيع الكتب بشكل منظم وهادئ على أن تبدأ الدروس من اليوم الأول.

كما جرى التأكيد على تنفيذ التعليم الوجداني الذي أقر لأول مرة هذا العام.

وتم التأكيد على الاهتمام بالحدائق المدرسية والتعاون مع وزارة الزراعة وتعليم الطلاب الزراعة عن طريق مشرف زراعي مختص وتوفير أدوات زراعية.