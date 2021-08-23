“قسد” تختطف عدداً من المدنيين من بلدات بريف دير الزور

اختطفت مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عدداً من المدنيين خلال مداهمتها بلدات الصبحة وجديد بكارة وجديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر أهلية لـ”سانا” أن مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) طوقت مداخل ومخارج بلدات الصبحة وجديد بكارة وجديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي ونفذت حملة مداهمة وتفتيش لعدد من منازل المواطنين فيها واختطفت على إثرها عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة، مشيرة إلى أن عمليات المداهمة ترافقت مع إطلاق نار كثيف وعشوائي من مسلحي الميليشيا لترهيب وتفريق عدد من الأهالي الذين تجمعوا وحاولوا التصدي للمسلحين.