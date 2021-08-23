وزير التجارة الداخلية لـ “البعث ميديا” التجار رفعوا سعر السكر وخبز الأفران أفضل من الخبز السياحي

البعث ميديا || بشير فرزان

أكد عمر سالم وزير التجارة الداخلية لـ “البعث ميديا” انه لا يوجد مبرر لرفع سعر السكر سوى جشع الموردين واحتكارهم لهذه المادة ولفت إلى انه بالتنسيق مع المحافظين تقوم دوريات الوزارة الآن بمداهمة المستودعات و بعد الحصول على قائمة مؤلفة من ٢٥ تاجر صغير و٥ موردين كبار من وزارة الاقتصاد.

وأشاد الوزير بنوعية وبجودة الخبز في الأفران وبرأيه تفوق على الخبز السياحي مشيرا إلى انه يشتري الخبز بنفسه ومن أماكن مختلفة وليس هناك ملاحظات.

وبالنسبة لتعرفة النقل أكد الوزير أن الوزارة تدرس هذه التعرفة من جديد وستتخذ القرار المناسب سواء بالتعديل أو باستمرار العمل بالقرار لافتا إلى أن قرار الرفع تم من قبل الوزير السابق.