أرز “مسوس” في السورية للتجارة.. كيف تعاملت فرع السويداء مع الأمر؟!

البعث ميديا | السويداء – رفعت الديك

اشتكى عدد من المواطنين في الآونة الأخيرة من حصولهم على أرز فاسد فيه حشرات وسوس لتضاف هذه المشكلة للتأخر في توزيع المواد المدعومة وعدم حصول الكثير من الأسر عليها.

وعلم البعث ميديا أن فرع السورية للتجارة بالسويداء قام بسحب كمية من الرز من صالاتها لوجود حشرات فيها الأكياس.

وذكر ربيع غانم مدير فرع السورية للتجارة بالمحافظة انه وخلال الجولات الميدانية على الصالات تم تجميع أكياس من الأرز وتزيد عن اثنان طن وحصرها في مستودع الفرع.

وفي كتاب موجه إلى الإدارة المركزية بين غانم انه ومن خلال الجولات المتكررة تبين وجود حشرات في أكياس الرز في بعض الصالات حيث تم سحب المادة واعادتها الي المستودعات المركزية لتتم المعالجة أصولا.