إطلاق نار يعطل إتفاق درعا البلد.. والتكفيريون يخلون بالبنود

البعث ميديا || درعا – دعاء الرفاعي:

أفادت مصادر خاصة للبعث ميديا أن الجماعات التكفيرية أخلّت ببنود الاتفاق الذي تم وفقه ترحيل دفعة من المسلحين الرافضين للتهدئة والتسوية من درعا إلى ادلب حسب ماورد بالإتفاق المبرم بين القيادة العسكرية ووجهاء درعا، عبر محاولة تعطيله بإطلاق الرصاص على من أراد الخروج، وتعطيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه عصر اليوم، بسبب إطلاق نار كثيف وهتافات من قبل المسلحين على ممر السرايا، بعد خروج عدد محدود من المسلحين باتجاه الشمال، ما أدى لوقوع إصابات.

وكانت دخلت عصر اليوم باصات مخصصة لنقل المسلحين الرافضين للاتفاق إلى الشمال السوري، بعد مساعي للوصول إلى حل سلمي لملف درعا البلد.