اعتداء بالقذائف على 8 قرى بريف الحسكة

نفذت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية قصفاً عنيفاً على 8 قرى بريف الحسكة، مستهدفين منازل المواطنين والبنية التحتية.

مصادر محلية ذكرت أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته شنوا عدواناً عنيفاً بقذائف المدفعية على قرية تل حرمل شمال بلدة أبو راسين، وقريتي تل الورد والدردارة، ما تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة في منازل الأهالي.

وكان العدوان التركي توسع ليشمل قرى الربيعات وخربة الشعير والنويحات في محيط أبو راسين وقرية تل اللبن والكوزلية غرب بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.