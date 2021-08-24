افتتاح أول مكتبة ريفية في المنيذرة بريف السويداء

افتتح اتحاد الكتاب العرب أمس أول مكتبة ريفية تابعة له في قرية المنيذرة بريف السويداء الجنوبي ضمن مبادراته لتأسيس مكتبات في الأرياف النائية.

وأوضح رئيس اتحاد الكتاب الدكتور محمد الحوراني خلال افتتاح المكتبة في لقاء صحفي أن المكتبة هي الأولى التي ينشئها الاتحاد ضمن مبادراته لتأسيس مكتبات في الأرياف النائية حيث سيشهد نهاية الشهر الجاري ومطلع الشهر القادم تأسيس نحو سبع مكتبات يتم التحضير لها في مختلف المحافظات.

وأكد الحوراني استعداد الاتحاد لقبول أي دعوات من القرى والأرياف لإقامة مكتبات فيها والعمل لتأمين ما يلزمها بكل ما تحتاجه من تجهيزات وكتب وإصدارات ودوريات بما يسهم في تعزيز نشر المعارف والفكر والثقافة النهضوية في تلك الأرياف لتحصين هذه المناطق والوطن عامة من الأخطار التي تهدده ولا سيما أن الحرب الإرهابية هي في جزء كبير منها ثقافية ومن المهم في مرحلة إعادة الإعمار العمل على إعادة بناء الإنسان.

وعلى هامش افتتاح المكتبة كرم اتحاد الكتاب العرب الثمانيني أسد توفيق الجوهري في منزله بمدينة صلخد لتأسيسه مكتبة شخصية قبل أكثر من عشر سنوات تضم قرابة 4 آلاف كتاب يتيحها للقراء ولدوره ومساهمته في خدمة المجتمع ونشر وتعزيز الثقافة وتشجيع الناس على القراءة.

حضر الافتتاح فعاليات رسمية من المحافظة وعدد من أعضاء فرع اتحاد الكتاب بالسويداء وشخصيات ثقافية وأهلية في القرية وجوارها.