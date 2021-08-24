الجو صحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة

تنخفض درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت اليوم أن يكون الجو صيفيا عاديا وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد ترتفع درجات الحرارة قليلا لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية والجو صيفي حار نسبيا وصحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة.