اوهريك: المخططات الأمريكية ضد سورية فشلت

شدد ميلان اوهريك، عضو البرلمان الأوروبي عن سلوفاكيا/، على فشل وإخفاق المخططات الأمريكية ضد سورية.

وكتب أوهريك على موقعه على فيسبوك أن الولايات المتحدة أخفقت في تحقيق مخططاتها في سورية بشكل مماثل لإخفاقها في فيتنام والعراق وليبيا كما منيت بالهزيمة أيضاً في أفغانستان مشدداً على ضرورة قبولها المهاجرين الأفغان لأنها هي التي تسببت بتخريب بلادهم.

من جهته أكد النائب في البرلمان السلوفاكي لوبوش بلاها أن الولايات المتحدة تخوض منذ عشرات السنين الحروب باسم حقوق الإنسان الأمر الذي أدى إلى تخريب دول بكاملها والتسبب بمقتل مئات الآلاف ويجب العمل على إيقاف ذلك.