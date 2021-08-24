تلفزيون البعث يبث مشاهد أولية لتحضيرات خروج الدفعة الأولى من المسلحين الرافضين للإتفاق من درعا البلد بإتجاه الشمال السوري

ثبتت الشرطة العسكرية الروسية، واللواء الثامن التابع للفيلق الخامس نقطة بالقرب من مقبرة البحار ضمن أحياء درعا البلد.

يأتي هذا بعد دخول رتل عسكري تابع للواء الثامن إلى حي البحار ضمن أحياء درعا البلد المحاصرة قادما من المنطقة الشرقية في محافظة درعا، ويرافقه سيارات تابعة للشرطة الروسية.

وفي ذات السياق يتم حالياً التجهيز لخروج الدفعة الأولى من المسلحين الرافضين للإتفاق من درعا البلد عبر الباصات باتجاه الشمال السوري.

ويبث تلفزيون البعث مشاهد أولية لتحضيرات خروج الدفعة الأولى من المسلحين الرافضين للإتفاق من درعا البلد