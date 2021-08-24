تمديد التسجيل لامتحان طب الأسنان الموحد

أعلن مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة التسجيل للامتحان الوطني الكتابي الموحد “دورة أيلول” لطلاب كليات طب الأسنان قيد التخرج من الجامعات السورية الحكومية والخاصة والجامعات غير السورية حتى يوم الثلاثاء الـ 7 من أيلول القادم.

وكان المركز حدد التسجيل للامتحان من الـ 11 وحتى الـ 26 من آب الجاري، ويوم السبت المصادف الـ 25 من أيلول المقبل موعداً لإجراء الامتحان الذي يعد نجاح الطالب به وحصوله على 50% شرطا للتخرج، والنجاح والحصول على علامة 60% شرطا للتقدم لمفاضلة الدراسات العليا.