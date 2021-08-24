دراسة: الجوز يساعد في إطالة العمر

يساعد الجوز في إطالة العمر لاحتوائه على بروتينات وألياف ودهون مفيدة.

وأوضحت دراسة بريطانية أن خمس حصص أو أكثر من الجوز أسبوعيا تساعد في إطالة العمر حيث ارتبط تناول الجوز بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 25 بالمئة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية مع زيادة متوسط العمر المتوقع بمقدار 1.3 عام مقارنة بالأشخاص الذين لا يأكلون الجوز مطلقا.

وتوصل الباحثون إلى تلك النتائج من خلال تحليل بيانات سابقة لـ 67.014 امرأة متوسط أعمارهن 63 عاما، إضافة إلى تحليل بيانات 26326 رجلا مسنا وتضمن ذلك مسحا لاستهلاكهم الجوز أيضا.

وكان جميع هؤلاء المشاركين يتمتعون بصحة جيدة بشكل عام في البداية وقام الباحثون بفحص وجباتهم الغذائية كل 4 سنوات لمدة 20 عاما تقريبا ومن خلال ذلك تمكن الباحثون من تحديد العلاقة بين استهلاك الجوز ومتوسط العمر المتوقع.