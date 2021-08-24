درعا.. فلول المجموعات الإرهابية تعتدي بالقذائف على الأحياء السكنية في المدينة

اعتدت فلول المجموعات الإرهابية المتحصنة في منطقة درعا البلد بالقذائف على أحياء سكنية في مدينة درعا ما تسبب بوقوع أضرار في عدد من المنازل.

وذكر قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار الدندل في تصريح لـ”سانا” أن المجموعات الإرهابية استهدفت خلال الليلة الماضية بنحو 14 قذيفة هاون حي الكاشف والمنطقة الصناعية وفوج الإطفاء ومنطقة غرز ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والبنى التحتية.

ولفت قائد الشرطة إلى أن المجموعات الإرهابية اعتدت بالأسلحة الرشاشة على نقاط تفتيش للجيش العربي السوري قرب حديقة حميدة الطاهر ومنطقة المنشية على أطراف درعا البلد دون وقوع إصابات موضحاً أن وحدات الجيش العاملة ردت على مصادر الاعتداء ومنصات إطلاق القذائف.