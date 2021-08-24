سوسان لـ مارياني: الإجراءات القسرية اللامشروعة على سورية ترقى لمستوى جرائم الحرب

استعرض الدكتور أيمن سوسان، معاون وزير الخارجية والمغتربين، خلال لقائه تيري مارياني، عضو البرلمان الأوروبي، والوفد المرافق له، قبل ظهر اليوم، تطورات الأوضاع في سورية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد الدكتور سوسان أنه بعد الإنجازات الميدانية على الإرهاب تواجه سورية اليوم إرهاباً اقتصادياً من دول العدوان، مشيراً إلى أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة المفروضة على سورية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وأبسط حقوق الإنسان وترقى إلى مستوى جرائم الحرب، لأنها أحد الأسلحة التي استخدمت في الحرب على سورية والتي تمس المواطن السوري في حياته ولقمة عيشه.

وأعرب الدكتور سوسان عن الأسف لاستمرار الاتحاد الأوروبي في مقاربته الخاطئة إزاء الأوضاع في سورية نتيجة لفقدانه الاستقلالية وتبعيته العمياء للسياسة الأمريكية الأمر الذي لا يصب في خدمة مصالح شعوب الاتحاد الأوروبي.

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد عن الارتياح لعودة الأمن والاستقرار إلى معظم الأراضي السورية بعد اندحار المجموعات الإرهابية وأدانوا الإجراءات القسرية المفروضة على سورية مؤكدين استعدادهم للعمل من أجل اطلاع الرأي العام الأوروبي على الآثار الضارة لهذه الإجراءات على المواطن السوري وأهمية رفعها بشكل كامل ودفع الحكومات الأوروبية لتغيير سياساتها الخاطئة في سورية.

هذا وحضر اللقاء بطرس مرجانة رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب وعدد من أعضاء المجلس.