صرف صحي معطل و”البلدية” تحمل الأهالي المسؤولية بالقرداحة

اللاذقية- رفيا عبود

يعاني بعض أهالي مدينة القرداحة من عطل في الصرف الصحي لأحد الأبنية في شارع المالية بسوق المدينة، ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة، والبعوض والحشرات المؤذية، ويخشى الأهالي من تفاقم الأضرار الناجمة عن الأوبئة والأمراض المترتبة منذ أكثر من شهرين خصوصاً على الأطفال، ويناشدون الجهات المعنية لحل هذه المشكلة.

ولدى سؤال المهندس علي القوزي رئيس مجلس مدينة القرداحة عن الشكوى قال: هذا خط مشتركين، وهو مشكلة منزلية، وقانونياً لا يحق لمجلس المدينة التدخل والإصلاح على حساب المجلس، معتبراً أن صاحب البناء هو المسؤول عن العطل حيث تم إرسال إنذار أكثر من مرة، ومع عدم الاستجابة وتفاقم الوضع، تم تقديم مؤازرة من البلدية لإصلاح العطل الخاص بالمشتركين وملاحقة العطل في خط الصرف.

وذكر القوزي أن وجود “شُرفة” خاصة لصاحب المنزل بحاجة إلى تكسير ولم يتم التمكن من الإصلاح إلا بعد أخذ الإذن للمباشرة بالصيانة، ومن ثم سيتم حل المشكلة بعد مدة أقصاها يومين.