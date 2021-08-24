عفرين.. مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون أكثر من 30 مدنياً

ذكرت مصادر محلية أن مرتزقة قوات الاحتلال التركي، مما يسمى “الجبهة الشامية” وما يسمى “فصيل السلطان مراد” الإرهابية، فرضوا حصاراً خانقاً على أهالي قريتي شكاتا وقرتقلق بمنطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.

ولفتت المصادر إلى أن المرتزقة شنوا، خلال الساعات الماضية، حملة مداهمات لمنازل المواطنين واختطفوا أكثر من 30 مدنياً واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

كما أشارت المصادر إلى تعرض المختطفين لأبشع أنواع التنكيل والتعذيب والشتائم لمطالبتهم بممتلكاتهم التي استولى عليها مرتزقة الاحتلال التركي واسكنوا فيها عوائلهم.

ونوهت المصادر إلى حالة الغضب وسوء الوضع الاقتصادي نتيجة منع الإرهابيين الأهالي من الدخول والخروج من منازلهم والذهاب إلى أعمالهم اليومية.