قرارات جديدة للتسجيل في الجامعات الخاصة

أصدر مجلس التعليم العالي عدة قرارات تتعلق بقبول الطلاب الجدد في الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2021 / 2022.

عضو المكتب التنفيذي للاتحاد رئيس مكتب التعليم الخاص، فايز اسطفان، ذكر أن هذه القرارات حددت الحد الأعلى للرسوم والأقساط الجامعية، بالإضافة إلى تحديد مواعيد موحدة للمفاضلة والتسجيل في كافة الجامعات الخاصة، وهو إجراء جديد تم إتباعه هذا العام بهدف تنظيم عملية المفاضلة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وحدد القرار الأول موعد إعلان البدء باستقبال طلبات المفاضلة اعتباراً من تاريخ 29 / 08 / 2021، وفق ما يقرره مجلس كل جامعة، ضمن إعلان رسمي يصدر على مواقعها، وتنتهي فترة التقدم بتاريخ 16 / 09 / 2021، ثم تقوم كل جامعة بإجراء عملية المفاضلة وإصدار نتائجها بتاريخ 19 / 09 / 2021، ويعطى للطلاب المقبولين مدة لتثبيت التسجيل تمتد من تاريخ 19 / 09 / 2021 وحتى تاريخ 23 / 09 / 2021، فضلا عن تحديد رسم التقدم إلى المفاضلة بمبلغ وقدره عشرة آلاف ليرة سورية مع التأكيد على عدم جواز تقاضي الجامعة لأي سلفة من الطالب قبل صدور نتائج المفاضلة وقبول الطالب.

وأجاز القرار للجامعات الخاصة الإعلان عن مفاضلة لملء الشواغر في حال عدم استنفاد كامل المقاعد في الفصل الدراسي الأول خلال فترة لا تقل عن خمسة أيام، بدءاً من تاريخ 25 / 09 / 2021، على أن يستمر التقدم إلى هذه المفاضلة إلى ما بعد صدور نتائج المفاضلة العامة للجامعات الحكومية بثلاثة أيام على الأكثر.

ويأتي هذا الإجراء الجديد لضمان حقوق الطلبة الذين لم يتم قبولهم بالتخصصات التي يرغبونها في الجامعات الحكومية ويريدون التسجيل في الجامعات الخاصة، وأيضاً تضمن القرار إمكانية ملء الشواغر بعد إجراء مفاضلة الشواغر من الطلاب المتقدمين إلى المفاضلة في الجامعة الخاصة ذاتها فقط حسب تسلسل علاماتهم، ويتم القبول وفق حدود القبول المحددة بقرارات مجلس التعليم العالي، وفي حال لم تملأ الشواغر بموجب الحالتين السابقتين يتم إملاؤها في الفصل الدراسي الثاني.

وعن القرار الثاني، بين اسطفان أنه يتضمن الحد الأعلى لرسوم الساعات المعتمدة في الجامعات الخاصة التي تعتمد نظام الساعات المعتمدة، والأقساط في الجامعات الخاصة التي تعتمد النظام الفصلي للطلاب المسجلين بدءاً من العام الدراسي 2021 / 2022 للطلاب السوريين الحاصلين على شهادات ثانوية سورية.

في حين تضمن القرار الثالث الحد الأعلى للرسوم ذاتها للطلاب السوريين غير المقيمين الحاصلين على شهادات ثانوية غير سورية، بالإضافة إلى رسوم خاصة للطلاب العرب والأجانب، وبحسب اسطفان يتم دفع الرسوم للطلاب السوريين غير المقيمين وللطلاب العرب والأجانب بالقطع الأجنبي حصراً، وضمن حسابات الجامعات في المصارف المعتمدة وفقاً لقرارات وتعليمات مصرف سورية المركزي، مع التأكيد على منع تحصيل هذه الرسوم في صناديق الجامعات، بينما يسدد الطلاب السوريين الحاصلين على شهادات ثانوية سورية رسومهم بالليرة السورية حصراً، كما تضمن القراران التأكيد على استمرار الطلاب القدامى المسجلين قبل العام الدراسي 2021 / 2022 بتسديد الرسوم والأقساط المسجلين على أساسها في الجامعة.

يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبقت على كافة الحدود الدنيا للتسجيل في الجامعات الخاصة كما كانت عليها العام الماضي، وفق قرار مجلس التعليم العالي رقم / 305 / تاريخ 16 / 07 / 2020 دون أي تعديل، وستقوم الجامعات الخاصة بذكر هذه المعدلات والأقساط ضمن إعلاناتها التي ستصدر بشكل رسمي خلال عدة أيام بما يتوافق مع قرارات المجلس ذات الصلة.