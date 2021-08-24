مع اقتراب العام الدراسي.. إجراءات لافتتاح أسواق العائلة الخيرية في اللاذقية

البعث ميديا | اللاذقية – مروان حويجة

اتخذت محافظة اللاذقية إجراءات تحضيرية لإقامة أسواق العائلة الخيرية التشاركية بين الوحدات الإدارية و المؤسسات العامة بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي و لتقديم منتجات استهلاكية أساسية متنوعة بمواصفات و أسعار مقبولة ، و قد جرى وضع رؤية عمل متكاملة حول أسواق العائلة الخيرية خلال اجتماع ضمّ رؤساء مجالس المدن ومديري الجهات و المؤسسات العامة لوضع رؤية متكاملة حول هذه الاسواق ونوعية المشاركة فيها لضمان التنوع بالمنتجات الاستهلاكية والأساسية والالتزام بالتخفيضات والحسومات التي تساعد الاسر على تلبية احتياجاتها.

وأكد المحافظ السالم أن الأسواق الخيرية بالتشاركية بين الوحدات الإدارية ومؤسسات الجهات العامة المعنية يجب أن تصب في اتجاه واحد نحو تقديم الخدمة للمواطنين والبحث الدائم على التوسع بإقامتها وبأماكن تناسب غالبية المواطنين وامكانية إقامة أكثر من سوق في المدينة الواحدة.