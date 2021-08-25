أولمبي “النسور” يواصل تحضيراته للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا

يواصل منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم بالمعسكر التدريبي المحلي في اللاذقية تحضيراته للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا لتحت 23 عاماً التي ستقام في العاصمة الأوزبكية طشقند العام القادم.

ويشهد المعسكر الذي انطلق مؤخراً ويستمر حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري حصصاً تدريبية مكثفة بإشراف المدرب رأفت محمد على ملعب المدينة الرياضية.

ومن المقرر أن يدعم منتخبنا تحضيراته المحلية بمعسكر تدريبي خارجي في الأردن يبدأ مطلع الشهر القادم ويستمر لثمانية أيام يلتقي خلاله مع نظيره الأردني في مباراتين وديتين.

وأوقعت قرعة التصفيات منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر واليمن وسيرلانكا والتي ستجري مبارياتها في الدوحة بنظام التجميع من مرحلة واحدة بالفترة ما بين ال23 وال30 من تشرين الأول المقبل.