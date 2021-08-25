ارتفاع في درجات الحرارة

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بمقدمة مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو صيفياً عادياً وصحواً بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ووفقاً للمديرية، توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، والجو صيفي حار نسبياً وصحو بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة سديمي شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.