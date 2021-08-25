الاحتلال التركي يعتدي بالقذائف على قرية باب الخير بريف الحسكة

اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين بالمدفعية على قرية باب الخير بريف الحسكة الشمالي الغربي وسط نزوح كثيف شهدته القرى المحيطة هربا من ضراوة الاعتداءات المتواصلة عليها.

وأفادت مصادر محلية لـ “سانا” بأن قوات الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية المدعومة منها استهدفت بالمدفعية والقذائف الصاروخية قرية باب الخير الواقعة إلى الشمال من بلدة أبو راسين ما تسبب بأضرار مادية وذعر كبير بين الأهالي نتيجة القصف العنيف وأصوات الانفجارات الناتجة عنه.

ولفتت المصادر إلى أن أغلب القرى والبلدات المتاخمة للمناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال والإرهابيون شهد نزوحاً كبيراً للأهالي هرباً من الاعتداءات المتكررة عليها.

ونتيجة الاعتداءات التركية خرجت أمس محطة تحويل كهرباء تل تمر “20-66 ك . ف” عن الخدمة من جراء استهداف خط “66 ك. ف” المغذى للمحطة بعدد من القذائف في منطقة أم الكيف بريف الحسكة.