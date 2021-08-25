التأمين الصحي لطلبة الجامعات في مراحله النهائية

البعث ميديا – فداء شاهين

ناقش المجلس المركزي للاتحاد الوطني لطلبة سورية في اجتماعه الأول تعديلات النظام الداخلي الجديد.

وتحدثت رئيس الاتحاد دارين سليمان عن التعديلات التي تمت بناء على الاستبيانات التي وزعت على الطلبة و على القيادات الطلابية إضافة إلى الورشات الحوارية التي نفذها اتحاد الطلبة على مستوى قيادات الفروع بكل فروع الاتحاد والتي ناقشت ماذا تريد الشريحة الطلابية من المنظمة الطلابية، وهذه الأسس العلمية سمحت ببناء استرتيجية جديدة سواء معرفة الأولويات التي يريدها الطلبة، وتعديل قانون الاتحاد والنظام الداخلي.

حيث شكلت لجنة من الخبراء والمستشارين لدراسة تعديل النظام الداخلي إضافة إلى الاستبيانات وأخذ آراء الطلاب بشكل عملي. وأشارت سليمان إلى أن 30/8 موعد تقديم الخدمات الالكترونية في جامعة دمشق.

في وقت تم الانتهاء من أرشفة وأتمتة بيانات الطلبة في جامعات “حماه، طرطوس، تشرين، حلب”، علماً أن الاتحاد أصبح في المراحل النهائية لاطلاق خدمة التأمين الصحي لطلبة الجامعات ولاسيما أنه ضرورة و يعتبر دعم لأسرة الطالب وللطالب كونه يخفف مستلزمات الطالب الطبية، بالتوازي مع إطلاق منصة الكترونية تضم بيانات الطلاب الذين سيسجلوا على التأمين الصحي فهو غير غير إلزامي مع تقسيط المبالغ المخصصة للطلاب وسيشمل الوفاة، علماً أنه تم تفويض شركة لدراسة موضوع التأمين من أجل تقديم خدمة تلامس احتياجات الطالب الطبية.