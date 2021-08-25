الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لكورونا يتخذ اجراءات جديدة

قرر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا إعطاء اللقاح المضاد للفيروس للكوادر التدريسية في وزارتي التربية والتعليم العالي ولطلاب الطب من السنة الرابعة حتى السادسة وكلف وزارة السياحة الطلب من أصحاب المنشآت السياحية والفنادق والمطاعم توجيه العاملين لديهم لتلقي اللقاح.

وشدد الفريق الحكومي خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على أهمية زيادة الطاقة الإنتاجية لمعامل توليد وتعبئة الأوكسجين إلى الحد الأقصى لتأمين احتياجات مرضى كورونا من الأوكسجين وتحديد مصادر تزويد كل مشفى بالكميات اللازمة لعمله ومراقبة عمل المشافي الخاصة ولا سيما لجهة إجراء الصيانات اللازمة لضمان السلامة وتجنب وقوع أي طارئ.

واستعرض الفريق الحكومي جهوزية المنظومة الصحية في المشافي العامة والخاصة وخطتها وقدرتها الاستيعابية ومستلزمات الوقاية للكوادر الطبية مؤكداً على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية في المشافي وأقسام العزل والاستعداد لكل الاحتمالات خصوصاً مع تزايد عدد الإصابات والوفيات بالفيروس.

وقدم وزير الصحة الدكتور حسن الغباش عرضاً حول واقع المشافي والإجراءات المتخذة للتصدي للجائحة مشيراً إلى أنه تم التعميم على جميع المشافي لرفع حالة التأهب التام وأنه تم تطعيم 219500 شخص حتى الآن ويتم العمل مع الجانبين الصيني والروسي ومنصة كوفاكس لمتابعة تزويد سورية بالكميات الكافية من اللقاح.

وأكد المجتمعون ضرورة التشدد بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة في الجهات والأماكن العامة ووسائط النقل الجماعي والتوسع بأقسام العزل ومراكز التزود بالأوكسجين في مختلف المحافظات وتوفير مواد التعقيم وزيادة حملات التوعية مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

وتم تكليف وزارة الإعلام تكثيف الحملات التوعوية والندوات الصحية عبر مختلف وسائل الإعلام الوطني للتوعية بطرق الوقاية من الفيروس وأهمية أخذ اللقاح المضاد له والمخاطر الناجمة عن عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية التي تشمل التعقيم والتباعد المكاني وارتداء الكمامة.

يذكر أن العمل مستمر بتجهيز مشفيين للطوارئ بريف دمشق ومدينة حمص وتجهيز مشفى دمر كمشفى لقبول مرضى العناية المشددة مع إمكانية وضع مشفى حرستا بالخدمة لصالح مرضى الجائحة عند الحاجة بينما تمت المباشرة بترميم مشفى دوما.